Petter Stordalen: – Vil seie unnskyld til heile Noreg

– Mange er med rette sinna og frustrerte, og det har eg òg vore, sa medeigar og styremedlem Petter Stordalen etter at granskingsrapporten om smitteutbrotet om bord på Roald Amundsen vart lagt fram torsdag. Samtidig bad han heile Noreg om ei unnskyldning.

Stordalen seier at det står att enormt mykje arbeid etter koronahendinga.

– Vi i styret er ikkje i tvil om at konsernsjef Daniel Skjeldam vil ta Hurtigruten ut av denne krisa. Han veit kva som blir kravd, og han veit òg at vi forventar at han ryddar opp, seier Stordalen.

