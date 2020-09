Regjeringa legg fram ny koronapakke måndag – no får reiselivet og eventbransjen hjelp

innenriks

I koronaproposisjonen som skal leggjast fram og sendast til Stortinget, vil det òg komme nye anslag for kva krisa har kosta norsk økonomi, etter det NTB forstår.

Det førre anslaget kom i revidert nasjonalbudsjett i mai, men mykje har skjedd sidan den gong. Grovt sett har utviklinga i norsk økonomi vore meir positiv enn venta, og arbeidsløysa har gradvis falle.

Samtidig slit nokre bransjar tungt som følgje av smittevernrestriksjonar, og det vil komme eigne tiltakspakkar for reiselivet og eventbransjen, får NTB opplyst.

Årsaka til at regjeringa legg fram ein eigen proposisjon i tillegg til forslag til statsbudsjettet for neste år, som kjem 7. oktober, er eit behov for å avklare tiltak i dei tre siste månadene av året.

«Hårreisande»

Reaksjonane var sterke etter at næringsminister Iselin Nybø (V) i august uttalte at krisa i reiselivet «er den nye normalen, og vi må finne ut hvordan vi skal leve med den».

– Det er hårreisande at den ansvarlege ministeren for ei næring som er viktig for heile landet vårt, ikkje anerkjenner situasjonen næringa står i, sa Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv åtvara om ein svart haust og frykt for konkursras og masseoppseiingar.

Og i slutten av august varsla Nybø ein eigen reiselivspakke med «penger for å avhjelpe den alvorlige situasjonen».

Ny kontantstøtte?

Kva som kjem i reiselivspakken, er ikkje kjent. Men næringa har ikkje lagt skjul på at ordninga med kontantstøtte til bedrifter, som no blir avvikla, har hjelpt mange.

Ei ordning der koronaramma bedrifter får dekt dei faste kostnadene sine kan derfor komme, både for reiseliv og eventbransjen. Vidareføring av lågmoms på 6 prosent for reiselivet er eit anna grep som kan takast.

Samtidig nyt mange ramma bedrifter godt av at ordninga med permittering er forlengd. Det betyr at bedrifter slepp å seie opp folk.

For eventbransjen er det først og fremst omsynet til smittevern som gjer inntening vanskeleg. Næringa ønskjer seg ei opning for å samle fleire enn 200 menneske samtidig på konsertar, messer, konferansar, kurs eller andre tilstellingar.

Tre milliardar sett av

Det meste av innhaldet i proposisjonen er likevel allereie kjend, etter det NTB forstår:

* 13. august varsla regjeringa at permitteringsperioden blir utvida til 52 veker frå 1. november. Tiltaket kostar anslagsvis 540 millionar kroner i år og neste år.

* 19. august sette regjeringa av 900 millionar kroner til ei ny stimuleringsordning for arrangement i kultursektoren frå 1. oktober.

* 20. august vart det kjent at ein ny milliard blir sett av for å kompensere inntektstapa i idretten og det frivillige.

* 25. august stadfesta finansministeren at ordninga med kontantstøtte for bedrifter blir avvikla.

* 27. august vart det klart at regjeringa vil bruke rundt 400 millionar på å forlengje perioden med forhøgde dagpengesats ut året.

* 15. september vart det klart at regjeringa innfører ei eiga ordning for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdagar, dersom skulen eller barnehagen til barna blir stengde.

