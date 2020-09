Sian-debatt splittar Kringkastingsrådet

innenriks

Torsdag behandla Kringkastingsrådet dei 35 klagene mot «Debatten»-programmet på NRK 3. september, der Sian-leiar Lars Thorsen var blant gjestene i kjølvatnet av fleire Sian-demonstrasjonar og valdelege samanstøytar med motdemonstrantar.

Det var eit delt kringkastingsråd som diskuterte saka torsdag formiddag. Lege Bushra Ishaq var sterkt kritisk til innslaget og til nyheitsredaktør Knut Magnus Berges forsvar overfor Kringkastingsrådet, skriv Kampanje. Ho meiner mellom anna det er kritikkverdig at Sian ikkje vart møtt av ein motdebattant.

Førsteamanuensis Eiri Elvestad er særleg kritisk til NRKs vinkling av saka. Ho meiner at feilen NRK gjorde, ikkje var å intervjue Sian, men at innpakninga i programmet bidrog til å normalisere menneskefiendtlege synspunkt.

Men fleire rådsmedlemmer var òg positive til programmet. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk meiner at NRK gjennom journalistikken sin gjorde det norske samfunnet ei teneste ved å avkle Sian.

Advokat Ove Vanebo meiner heller ikkje at NRK har opptredd kritikkverdig, men understreka i møtet at det er alvorleg at enkelte personar vart nemnde ved namn som døme på muslimar som SIAN vil deportere.

Også forskar Torgeir Udberg Nærland meiner det var riktig å invitere Sian.

(©NPK)