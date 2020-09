Tor Mikkel Wara skal vitne mot sin eigen sambuar

innenriks

Ettersom Wara var sitjande justisminister på tida då dei mange hendingane mot bustaden på Røa skjedde vinteren 2018 og 2019, og dessutan at også politikarparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen Christian Tybring-Gjedde vart utsett, er det teke ut tiltale etter den lite brukte paragrafen om påverknad av demokratiet i straffelova.

Sidan det no er Waras eigen sambuar gjennom 26 år som sit tiltalt, kunne den tidlegare justisministeren ha avstått frå å vitne under straffesaka i Oslo tingrett. Det vil Wara derimot ikkje. Inne i rettssal 250 har Wara heilt sidan rettssaka starta sete like bak den tiltalte sambuaren sin og oppmuntra henne med blikk og smil så fort ho har snudd seg rundt og sett på han.

Bidra til å reinvaske

Ifølgje bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs er ikkje ho kjend med at Wara på noko tidspunkt har vurdert å ikkje vitne mot Bertheussen.

Laila Bertheussen sjølv har stor tiltru til forklaringa til sambuaren torsdag, seier forsvararen hennar, advokat John Christian Elden, til NTB.

– Vi har ikkje forstått at det skal vere noko motsetningsforhold mellom dei to. Ho håpar forklaringa hans kan bidra til å reinvaske henne, i alle fall på dei punkta som han positivt kan vite noko om, seier Elden.

Nektar skuld

Wara var sjølv til stades i bustaden då nokre av dei beskrivne hendingane i tiltalen skal ha skjedd. Ved eit anna tilfelle var han i regjeringskonferanse og vart varsla om det som skjedde på heimebane.

Bertheussen nektar skuld etter heile tiltalen på til saman 15 punkt, Ho meiner PST har etterforska saka feil og at den eller dei verkelege gjerningspersonane har gått fri.

