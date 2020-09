Utanriksdepartementet rår mot reiser til Estland – heile Danmark blir raudt

innenriks

Reisande frå desse områda som kjem til Noreg frå og med midnatt, natt til laurdag, må i karantene, skriv UD i ei pressemelding.

Endringa i Utanriksdepartementets reiseråd kjem på bakgrunn av vurderinga til Folkehelseinstituttet kvar veke av smittesituasjonen for koronaviruset, og regjeringa har vedteke at desse landa og regionane går frå gult til raudt. Endringa inneber at heile Danmark blir raudt.

Samtidig blir innreisekarantenen fjerna frå Liechtenstein og Island som går frå raudt til gult. Det same gjeld regionane Kalmar og Blekinge i Sverige og Kajanaland i Finland.