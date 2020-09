Wara om hærverket: Ein kynisk PR-strategi for å fylle eit teater

innenriks

I vitneboksen sa Wara at fråsegnene han gav til media i tida då hærverket mot bustaden skjedde, måtte sjåast i lys av at han var den sitjande justisministeren i landet, og at han dermed ikkje kunne seie kva han eigentleg meinte om PSTs etterforsking av hendingane.

– No er eg ikkje justisminister. Eg har ein annan fridom no. Det eg sa der, synest eg var godt sagt av ein justisminister, sa Wara etter å ha vorte konfrontert med to år gamle utsegner til media i samband med etterforskinga av saka.

Den gong ville ikkje Wara seie kva han tenkte om det påståtte sambandet mellom hærverket og teaterstykket «Ways of Seeing», der huset hans var filma og omtalt. I retten torsdag var han derimot veldig klar på kva han meinte:

– Dette er eit elendig teaterstykke. Det er ikkje mange som hadde orka å sjå det, hadde det ikkje vore for alt dette, sa Wara.

Den tidlegare Frp-statsråden meiner at han no, som rådgivar og partnar i kommunikasjonsbyrået First House, kan karakterisere måten personane bak framsyninga brukte for å utnytte moglegheitene til omtale dei fekk ved at Laila Bertheussen hadde kritisert teateret og meldt det.

I retten omtalte han det som «ein ganske kynisk PR-strategi».

– Det er dyrt å annonsere, men det er billeg å stå på Dagsnytt 18 og snakke, sa Wara.

