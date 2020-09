HV-soldatar får utbetalt forseinka feriepengar

innenriks

– Eg er glad for at vi endeleg har fått rydda opp i eit regelverk som gjennom fleire år har vorte praktiserte feil, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i ei pressemelding.

Bakgrunnen i saka er at regjeringa først utbetalte feriepengar til personell i Heimevernets innsatsstyrkar for tre år tilbake i tid. Det skjedde etter at heimevernssoldat Lars Bugge Aarset fekk medhald i kravet sitt på feriepengar. Årsaka til at ikkje ytterlegare krav vart utbetalte, er at pengekrav eldest etter tre år.

Ein samla stortingsopposisjon gjekk nyleg ut med ei oppmoding om at soldatane òg skulle få feriepengar for alle åra dei har tenestegjort, uavhengig av at pengekrava er forelda.

– Forsvaret er heilt avhengig av tilgang til frivillig personell, og Heimevernet har alltid hatt frivillig innsats som ein sentral berebjelke. Her har det vorte gjort feil, og det ryddar vi no opp i, seier forsvarsministeren.

Forsvarsdepartementet anslo nyleg at ei utbetaling av feriepengar til alle som kunne ha krav på det, ville utgjere 110 millionar kroner.

(©NPK)