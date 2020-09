Koronatrøbbel for servicenæringa – mange blir oppsagde

innenriks

NHO Service og Handel fryktar no at det kjem nye oppseiingar om ikkje ei ny kompensasjonsordning kjem på plass.

– Utan kompensasjonsordninga, som inntil 1. september gav støtte til bedrifter ramma av koronakrisa, vil vi sjå ein ytterlegare auke i talet på oppseiingar, seier administrerande direktør Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Talet på oppseiingar har ikkje gått ned slik vi håpa, men har tvert imot eskalert den siste månaden, og folk mistar jobben i dette augneblink, seier ho.

Verst for kantiner

Situasjonen er verst for kantinebedriftene i landet. Her svarer 45 prosent at dei har planar om å seie opp tilsette, og like mange har allereie sagt opp tilsette som følgje av koronapandemien. Til samanlikning svarer 19 prosent av reiselivsbedriftene det same, viser ferske tal frå NHOs medlemsundersøking.

Fleire på heimekontor har skapt ei bølgje av oppseiingar i kantinebransjen.

– Dette har vi ikkje vigd nok merksemd, og no får det konsekvensar for mange tilsette. Kantine- og matomsorgsbransjen er kjempestor, og sysselset rundt 8.000 i små og store kantiner i heile Noreg, frå mekaniske verkstader til sjukehus, seier Kaltenborn.

Ho peikar på at mange kantiner bruker ufaglærte tilsette, som får opplæring i bedrifta.

– Dette er tilsette som vi veit har vanskeleg for å få ny jobb, og derfor er dette veldig urovekkjande tal, seier Kaltenborn.

Lågare etterspurnad

56 prosent av bedriftene i teneste- og handelssektoren har merka lågare etterspurnad dei siste fire vekene, ein oppgang på 15 prosentpoeng frå fem veker sidan, viser den siste medlemsundersøkinga frå NHO Handel og Service.

17 prosent har måtta gå til oppseiingar, opp frå 10 prosent i august. 16 prosent har planar om nye oppseiingar.

Fire av ti bedrifter i servicebransjane seier at kompensasjonsordninga, som opphøyrde i august, ville vore til hjelp i månadene som no står føre dei.

(©NPK)