Semje i hovudoppgjeret for vaskeri- og reinseribransjen

– Sjølv om resultatet frå dette oppgjeret ifølgje NHOs reknemaskinar er høgare enn frontfaget, så er det ikkje tilfredsstillande, dei tilsette i denne bransjen fortener så mykje, mykje meir, seier forhandlingsleiar Ommund Stokka i Industri Energi i ei pressemelding.

Semja for vaskeri og reinseri er ein normallønnsavtale utan lokal forhandlingsrett. Det betyr at heile lønnsoppgjeret blir gjennomført sentralt og blir gjeldande for alle arbeidstakarar som er omfatta av avtalen.

Resultatet av oppgjeret inneber at det blir gitt eit generelt tillegg på 2.437,50 kroner i året for alle tilsette som er omfatta av avtalen. I tillegg blir skifttillegget auka med 2,7 prosent.

Oppgjeret omfattar i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer og dekkjer mellom anna tilsette i Nortekstil, Berendsen og Rent-gruppa.

