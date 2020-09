Bergen vidarefører tiltak trass fallande smittetal

innenriks

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i Bergen opplyste måndag at smittetrenden i byen var fallande. Sjølv om fleire av dei strenge tiltaka vil lempast på når dei går ut tysdag, vil fleire likevel bli vidareførte endå ei veke.

– Vi held fram med ein del av tilrådingane i ei veke til. Det gjeld forbod mot fleire enn maksimalt ti personar i private heimar, restriksjonar på eldre- og sjukeheimane, krav til gjesteliste på skjenkestader, restaurantar og kantiner, tilråding om heimekontor og tilråding om bruk av munnbind på kollektivtransport, seier Valhammer.

Blant dei seks nye som er registrerte smitta måndag, er det berre éin der smittekjeda ikkje er kjend. Sjølv om utbrotet no ser ut til å vere på retur, er det enno ikkje heilt over, og det er derfor tiltaka blir førte vidare.

– Smitten har nådd dei mest sårbare blant oss, og det er årsaka til at vi forlengjer besøksrestriksjonane på sjukeheimane. FHI tilrår dette, seier Valhammer, som òg rosar innbyggjarane i Bergen for å ha slutta opp om råda og tilrådingane for igjen å få smittetalet ned.

