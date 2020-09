Ein av ti har slutta å gå ut av huset som følgje av pandemien

innenriks

– Det seier seg sjølv at det er ei påkjenning å isolerast over lang tid. Og ser vi koronaperioden under eitt, er det dei yngste som i størst grad ikkje går ut av huset, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Personar under 30 år utgjer størsteparten av dei som har slutta å forlate huset. Sidan pandemien byrja opplyser i snitt 20 prosent av denne aldersgruppa at dei har slutta å gå ut av huset. Det er klart høgare enn for andre aldersgrupper. Prosentdelen var 11 denne veka.

Einsemd

I september sa 23 prosent av befolkninga at dei føler seg einsame. Einsemda var på sitt høgaste i mai (27 prosent) og lågast i juli (20 prosent), men har vist ein svak auke etter sommaren.

Einsemd rammar i størst grad dei yngste. Kvar tredje person under 30 år føler seg einsam som følgje av pandemien.

– Gjennom heile pandemien er det den yngre delen av befolkninga som i størst grad opplever kvardagen som psykisk belastande. Unntaket var sommarferien, men no byrjar dei igjen å toppe statistikken, seier Clausen.

Psykisk belastande

Så langt i september opplyser 24 prosent at dei opplever noverande livssituasjon og kvardag som psykisk belastande som følgje av endringar i kvardagsrutinar knytt til pandemien.

Delen er 6 prosentpoeng lågare enn toppunktet i mars, men ein oppgang på 2 prosentpoeng frå botnpunktet i juli.

Opinion spurde 32.000 nordmenn om korleis dei vurderer den psykiske helsa si og livssituasjon etter koronautbrotet.

