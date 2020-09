Fagforeiningsleiinga møtte streikande bussjåførar

innenriks

Eggum legg særleg vekt på det han meiner er ei særleg stressande arbeidsveke for sjåførane. Bussjåførar har ofte det som kallast delte skift med fri utan lønn midt på dagen, noko som, ifølgje Fagforbundet, gir opptil 70 timars arbeidsveker.

– 70-timars veker går på helsa laus og gir oss slitne bussjåførar. Når vi i tillegg veit at sjåførane heile tida blir pressa på tid, og til og med må gå heile arbeidsdagen utan pausar og utan å gå på do, er det ei oppskrift på mindre tryggleik – både for sjåførane og alle andre i trafikken, seier Eggum.

Både Eggum og Gabrielsen la vekt på at bussjåførane har vorte hengande etter i lønnsutviklinga.

– Bussjåførane er ei viktig yrkesgruppe som bind saman landet. Dei har over år vorte hengande etter lønnsmessig, og har fått ein stadig mindre føreseieleg arbeidskvardag, seier Gabrielsen.

Streiken har ført til at all busstrafikk i Oslo og det tidlegare Akershus er stansa. Helsedirektoratet overvaker no faren for liv og helse i samband med streiken, mellom anna fordi streiken fører til auka trykk på andre kollektive transportmiddel i Oslo. Eggum meiner regjeringa må passe seg for at NHO skal spele eit «koronakort».

– Eg har òg ei åtvaring til regjeringa og Erna Solberg. Det er ingen tvil om at NHO prøver å provosere fram tvungen lønnsnemnd basert på situasjonen i Oslo. Her må ein ikkje

la seg lure. Bussjåførar kan ikkje bli lønnstaparar berre fordi dei har ein viktig jobb, slår han fast.

