– Vi må verne lokalsamfunnet mot farlege personar som ikkje skal sitje i fengsel, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

– Vi må fange opp dei som fell mellom to stolar. Då sørgjer vi for at personar som utgjer ein fare for seg sjølv, ikkje får gå fri, seier ho.

Lovendringa gjeld for gjennomføring eller forsøk på mindre alvorlege lovbrot, som mindre alvorlege valdslovbrot. Endringa kjem etter at Stortinget i juni i fjor endra utilreknelegreglane.

