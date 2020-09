Meklinga i gang – 13.000 elektrikarar klare for streik

innenriks

Over 5.500 elektrikarar og 891 lærlingar i nesten 100 bedrifter stod klare til å gå ut i streik då EL og IT Forbundet og arbeidsgivarorganisasjonen Nelfo sette seg ned hos Riksmeklaren måndag formiddag. Dei har frist på seg til midnatt natt til onsdag med å komme til semje. Klarer dei ikkje det, kan streiken vere eit faktum frå klokka 7 onsdag morgon.

I ytste konsekvens vil alle dei over 13.000 medlemmene i forbundet som er omfatta av Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) leggje ned arbeidet viss streiken blir langvarig.

– Det er etablert semje om ramma for oppgjeret, men på andre prioriterte område, som betre vilkår for medlemmer på reise og inn- og utleige, har det ikkje vore mogleg å bevege Nelfo, sa leiar Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet før helga.

(©NPK)