Netthandelen auka i omfang, men ikkje i verdi

Til saman vart det registrert 106 millionar transaksjonar med betalingskort, utanom BankAxept/Visa og Vipps på internett i andre kvartal i år. Det vart brukt 40 milliardar kroner på netthandelen, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig fall den totale bruken av korta med 40 prosent, noko som i hovudsak kjem av mindre reiseverksemd og mindre pengebruk i utlandet under pandemien.

Undersøkinga viser at det under pandemien vart handla hyppigare og for mindre summar enn tidlegare, for sjølv om talet på transaksjonar auka, var det totale beløpet 1 prosent lågare for andre kvartal 2019.

Oversikta viser òg at kortbruk tok ein betydeleg større del av handelen enn tidlegare. Medan 43 prosent av handelen og 41 prosent av beløpa skjedde ved bruk av betalingskort i andre kvartal 2019, steig denne delen til 59 prosent av transaksjonane og 54 prosent av beløpet i same kvartal i år.

Det vart målt kraftig oppgang i salet av varer på internett, men salet av tenester fall markant.

