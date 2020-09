Nybø varslar kraftig innstramming i ny reiselivspakke

innenriks

– Den blir spissa inn. Den gamle ordninga gjeld for næringslivet generelt. Den nye vil gjelde reiselivet og bransjar knytte til det, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Tysdag set regjeringa seg ned med partane for å diskutere «grensene og avgrensingane» i ordninga, legg ho til.

Nybø la måndag fram ei ny kompensasjonsordning på inntil éin milliard kroner for reiselivsbedrifter saman med distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Ordninga vil byggje på regelverket for den generelle støtteordninga for næringslivet, som vart avvikla 1. september. Den gamle ordninga hadde opphavleg ei ramme på 50 milliardar kroner, og hittil er 6 milliardar utbetalte.

Pengar over nyttår

Den nye ordninga skal gjelde frå september til og med desember 2020 og inneber at staten dekkjer ein del av dei faste, uunngåelege utgiftene i reiselivsbedrifter som har stort omsetjingsfall.

Hotell og overnatting, servering, formidlingsbransjen og delar av bransjane for passasjertransport og opplevingar er bransjar som pakken er innretta mot.

Nybø reknar med at ordninga er på plass i oktober.

– Når vi går frå ei ordning administrert av Skatteetaten som har vore automatisert, til ei meir spissa ordning, må det vere manuell behandling. Utbetalingane vil ikkje skje før i starten av 2021, seier Nybø.

– Mange går no ein svært uviss haust og vinter i møte. Det er lenge til neste sommarferie, næringslivet har utsett mange seminar og kickoff, og julebordssesongen er usikker, seier statsråden.

Ulønnsame bedrifter

Kritikarar fryktar at regjeringa med slike ordningar skal bidra til å halde liv i bedrifter som i ein normalsituasjon ville gått konkurs.

– Det er ei bekymring at ein held liv i bedrifter ein ikkje skulle halde liv i, men òg at ein låser inne arbeidskraft som skulle vore omstilt, seier Nybø.

Ho varsla tidlegare i haust at krisa i reiselivet «er den nye normalen, og vi må finne ut korleis vi skal leve med den».

– Lytta til reiselivet

Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv seier næringa må ha hjelp til å overleve, så lenge pandemien varer og styresmaktene har stengt delar av samfunnet.

– Heldigvis har regjeringa lytta til reiselivet i at det viktigaste no er få dekt faste kostnader, for å halde bedriftene og arbeidsplassane i live fram mot neste sommar, seier ho.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristiansen fryktar pakken ikkje er stor nok.

– Ifølgje analysane våre vil reiselivet åleine ha eit omsetningsfall for heile året 2020 tilsvarande 80–90 milliardar kroner. Derfor vil ikkje éin milliard ta oss i mål, seier han.

Ny omstillingspakke

Regjeringa foreslår òg å gi ytterlegare 250 millionar kroner til omstilling, som blir fordelte via Innovasjon Noreg. For å kvalifisere til støtte må bedriftene vise til meir enn 30 prosent omsetningsfall dei to siste månadene samanlikna med året før.

Dei vil òg ha ei eiga tilskotsordning på 200 millionar kroner der kommunane som har måtta setje i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrot, kan kompensere bedrifter som har vorte spesielt ramma.

– Når vaksinane er på plass og grensene opnar, skal Noreg vere land nummer éin for utanlandske turistar fordi vi har klart å bruke krisa til å byggje opp eit meir slagkraftig reiseliv, seier Helleland.