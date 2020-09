Organisasjonen Født fri mistar statsstøtta

innenriks

Det skjer etter ei gransking som Ernst and Young har gjort på oppdrag for Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi), opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

– Svært alvorleg

– Rapporten viser at offentlege tildelte midlar ikkje har vorte brukte i tråd med formålet, og dette er svært alvorleg, seier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet Grunde Almeland (V).

Ifølgje granskingsrapporten kan pengar ha vorte brukte til private formål. I tillegg avdekkjer den sviktande økonomistyringa at tilskotet ikkje er brukt i samsvar med retningslinjene for tilskotsordninga, og at det ikkje er rapportert om alt pengane er brukte på.

Tilrår politimelding

Ernst and Young tilrår at Imdi vurderer å politimelde forholda som er avdekte i rapporten.

– På bakgrunn av funna i rapporten frå Ernst and Young er vurderinga vår at vilkåra for tilskotet, slik dei går fram av tilskotsbreva våre, ikkje er oppfylte. Imdi vurderer det som tilstrekkeleg underbygd at økonomistyringa i stiftinga ikkje er god, og dessutan at delar av tilskota ikkje blir rekna som nytta i tråd med formålet for tilskotsordninga, seier Imdi-direktør Libe Rieber Mohn.

Tidlegare medarbeidarar varsla

Shabana Rehman Gaarder viser til styreleiaren i Født fri, Jan Sverre Asker, for kommentar. NTB har førebels ikkje fått svar frå Asker.

Født fri har sidan 2017 arbeidd med å motverke negativ sosial kontroll, og likestilling. Sidan då har stiftinga fått vel 15 millionar kroner i tilskot over statsbudsjettet og frå Imdi.

Sistnemnde fekk i august eit varsel frå fem tidlegare medarbeidarar i Født fri, som varsla om at tilskota ikkje var brukte i tråd med formålet til stiftinga, skreiv Vårt Land i august.

