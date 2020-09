Oslo byrådsleiar truar med svært strenge tiltak om smitten aukar

innenriks

– Vi må få meteren tilbake i alt vi gjer, sa Johansen og gjentok tilrådinga frå statsminister Erna Solberg før helga.

Begge meiner dei at den tilrådde avstanden mellom personar har vorte kortare gjennom dei siste månadene.

Johansen kom med kraftige åtvaringar til oslofolk om den veksande koronasmitten i byen. Alle dei 15 bydelane har no påvist over 20 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene har over 100 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Nye tilrådingar

Byrådet kjem òg med nye reglar og tilrådingar om forsamlingar, munnbind på kollektivtransport og registrering av gjester på utestader.

Talet på personar som kan samlast i private heimar er redusert til ti frå og med tysdag, og kommunen vurderer òg eit forbod mot offentlege arrangement på meir enn 50 personar innandørs.

Mens Folkehelseinstituttet (FHI) i fleire veker har tilrådd at passasjerar på kollektivtransporten i Oslo-området bruker munnbind i rushtida – når det elles er uråd å halde ein meters avstand – kjem det no ei sterk oppmoding frå Oslo kommune om å bruke munnbind på kollektivtransporten uansett.

Dette kjem ikkje berre av aukande smittetal, men òg av at alle bussjåførane i Oslo og det gamle Akershus er i streik. Dermed er det eit kraftig press på trikkar og T-banar i hovudstaden.

Registrerer gjester

Munnbindtilrådinga gjeld òg på andre stader der ein ikkje kan halde ein meters avstand til kvar tid, blant anna kjøpesenter og matbutikkar.

Kommunen har sendt ut ei tekstmelding til alle som er i byen, med oppmoding om å halde avstand, bruke munnbind og halde seg heime om dei merkar symptom.

Serveringsstadene i Oslo blir no innstendig oppmoda til å registrere alle gjester. Ved restauranten Köd i Oslo sentrum vart det kjent at ein servitør var smitta sist laurdag, men restauranten hadde registrert alle gjestene som var til stades den kvelden servitøren jobba, og kunne dermed kontakte dei med oppmoding om å teste seg.

