Over 30 klimaaksjonistar fjerna av politiet etter aksjon i Oslo sentrum

Politiet påla aksjonistane å flytte seg fordi dei hindra fri ferdsel. Då dei nekta, vart dei fjerna frå staden.

Til saman 32 aksjonistar vart tekne med av politiet, og fleire vart òg viste bort frå delar av Oslo sentrum, melder politiet på Twitter.

Om lag 70–80 personar deltok i aksjonen måndag morgon, ifølgje Vårt Land. Demonstrasjonen fann stad i krysset Karl Johans gate/Frederiks gate, ei trafikkert hovudfartsåre som ligg like nedanfor Slottet. Like etter klokka 9 melde politiet at gata var opna for trafikk i begge retningar.

Aksjonistane hadde sperra gata med store banner, og enkelte hadde lenka seg fast til kvarandre med jernrøyr. «Beklager bryderiet, men vi prøver å redde verden», stod det på eitt av bannera.

– Vi ønskjer å gi eit signal til regjeringa om at dei må ha ein plan for å stoppe oljeutvinninga, og at dei må ta klimakrisa på like stort alvor som pandemien vi er inne i no, seier ein av aksjonistane, Rune Arnestad, til Vårt Land.

Extinction Rebellion omtaler seg sjølv som ei internasjonal og upolitisk rørsle som bruker ikkje-valdelege direkte aksjonar og sivil ulydnad for å få styresmaktene verda over til å reagere på klimakrisa og den økologiske krisa.

