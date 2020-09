Over 4.500 nye bussjåførar går ut i streik – store delar av kollektivtrafikken lamma

innenriks

Frå starten av arbeidstida laurdag morgon blir bussjåførane i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark tekne ut i streik. Også bussjåførar i store delar av Nordland og heile Kristiansand sluttar seg til dei streikande laurdag.

Dermed vil store delar av kollektivtrafikken her i landet vere lamma som følgje av brotet i lønnsoppgjeret. Allereie er rundt 3.800 sjåførar tekne ut i Oslo og Viken, noko som måndag morgon førte til ei betydeleg auka belastning på trikkar, T-banar og tog.

– Av omsyn til passasjerane håpar vi arbeidsgivarane vil tenkje seg om og komme tilbake med eit akseptabelt tilbod, slik at vi kan få avslutta streiken raskt og at færrast mogleg uskuldige blir ramma, seier forbundsleiar Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Truar med ny opptrapping

Dei fire forbunda som har forhandla med NHO Transport om tariffavtalen til bussjåførane – Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet – truar med at ta ut alle medlemmer dersom motparten ikkje bevegar seg ytterlegare. Det betyr at nesten 12.000 bussjåførar i heile landet kjem til å leggje ned arbeidet.

– Vi kan ikkje godta at bussjåførane skal tape i oppgjer etter oppgjer. I dette oppgjeret må vi byrje arbeidet med å tette gapet mellom bussjåførane og industrien, seier leiar Jørn Eggum Fellesforbundet.

Han peikar på at det for 13 år sidan vart etablert ei semje mellom arbeidsgivarar og arbeidstakarar i bussbransjen om at bussjåførane skal ha lønn på linje med lønna i industrien. Sidan den gongen har det motsette skjedd, hevdar Eggum. Dei siste tre åra har lønnsforskjellen auka med over 16.000 kroner.

Åtvarar mot koronakortet

I tillegg til lønnsetterslepet, peikar dei to forbundsleiarane på utfordringar knytt til sterkt belastande arbeidstidsordningar, tryggleiken om bord og framtidig rekruttering til yrket.

Eggum trur streiken kan vare lenge og åtvarar samtidig regjeringa mot å la seg lure av at «nokon trekkjer koronakortet». Tvungen lønnsnemnd kan setjast inn mot ein lovleg arbeidskonflikt viss regjeringa meiner streiken fører til at liv og helse blir sett i fare, eller at den truar tryggleiken eller vitale samfunnsinteresser.

– Eg har òg ei åtvaring til regjeringa og Erna Solberg. Det er ingen tvil om at NHO prøver å provosere fram tvungen lønnsnemnd basert på situasjonen i Oslo. Her må ein ikkje la seg lure. Bussjåførar kan ikkje bli lønnstaparar berre fordi dei har ein viktig jobb, slår han fast.