Prislappen på koronatiltaka så langt: 126 milliardar kroner

– Fleire av tiltaka som vart sette i verk i den aller første fasen, vil koste vesentleg mindre enn anslått, skriv regjeringa i forslaget til ei ny krisepakke i samband med virusutbrotet.

Dei nye tiltaka som no blir foreslåtte for hausten, vil koste 6,1 milliardar kroner. Desse er medrekna i totalprislappen på om lag 126 milliardar.

Regjeringa skriv at det er fleire grunnar til at anslaget for kor mykje tiltaka har kosta, går ned.

– Tiltaka vart forma ut på eit tidspunkt med svært stor uvisse. I ettertid har dei negative utslaga vorte mindre enn frykta, og den økonomiske utviklinga har vorte betre enn venta, skriv regjeringa i forslaget.

Mellom anna er pengebehovet til kontantstøtteordninga til bedrifter nedjustert med om lag 23 milliardar kroner. Tilsvarande er pengebehovet til lønnsstøtteordninga redusert med 3,3 milliardar kroner.

Nye tiltak

I forslaget til den nye krisepakken set regjeringa av rundt seks milliardar kroner til nye tiltak i 2020.

– Krisa er ikkje over, men vi er inne i ein annan fase enn vi var i vår. Det krev at vi skiftar modus i krisehandteringa. Vi må leggje betre til rette for aktivitet og omstilling og i større grad sjå framover mot dei meir langsiktige utfordringane vi går i møte, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Mesteparten av dei nye tiltaka som no blir foreslåtte av regjeringa, er allereie kjende. Pengane skal mellom anna gå til å forlengje permitteringsperioden til 52 veker.

I tillegg blir det sett av 1,9 milliardar kroner for å stimulere til aktivitet i kultur-, frivilligheits- og idrettssektoren og 1,5 milliardar kroner for å kompensere for inntektsbortfall i kollektivtransporten.

Reiselivsordning

Det blir òg sett av pengar til nye tiltak for reiselivet, mellom anna ei eiga kompensasjonsordning for reiselivsnæringa og vidareføring av omstillingsordninga.

Måndag morgon kunngjorde næringsministeren at den breie og generelle støtteordninga for kriseramma bedrifter på sikt skal erstattast av ein smalare, spissarar og meir målretta ordning. Pengane frå denne ordninga vil først bli utbetalte i 2021.

– Den blir spissa inn. Den gamle ordninga gjeld for næringslivet generelt. Den nye vil gjelde reiselivet og bransjar knytte til det, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.