Regjeringa lovar 11 milliardar kroner til ny NTNU-campus

Planane vart allereie vedtekne i byrjinga av 2018, men no går regjeringa inn for ei samla gjennomføring av prosjektet, i staden for trinnvis, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Dermed unngår ein at det må takast separate avgjerder for enkeltbygningar og enkeltdelar av prosjektet.

– Det betyr ingen fleire omkampar. No er det bestemte, og det er berre å setje i gang, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) til Adresseavisen.

Han slapp nyheita under eit besøk i Trondheim måndag.

Pengane skal gå til 92.000 kvadratmeter nybygg og 45.000 kvadratmeter ombygging. Slik skal NTNU-miljøa som i dag held til på Dragvoll i Trondheim, få plass ved Gløshaugen.

