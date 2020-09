Regjeringa opprettar kompensasjonsordning for reiselivet på inntil ein milliard kroner

innenriks

– Den foreslåtte ordninga vil gjelde frå september til og med desember 2020 og inneber at staten dekkjer ein del av dei faste, uunngåelege utgiftene til reiselivsbedriftene. Ordninga vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og delar av bransjane for passasjertransport og opplevingar, skriv regjeringa i ei pressemelding.