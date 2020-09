Regjeringa vil kutte ut fengselsregionane

innenriks

– Færre styresmaktsnivå, ei klar ansvars- og oppgåvefordeling, og færre straffegjennomføringseiningar vil bidra til å styrkje det lokale nivået og gi ei betre og meir heilskapleg straffegjennomføring og samtidig sikre likebehandling i Kriminalomsorga, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I dag er Kriminalomsorga delt inn i tre nivå, med Kriminalomsorgsdirektoratet på topp, fem regionar som mellomnivå og fengsel, overgangsbustader og andre einingar lokalt.

Regjeringa vil i staden organisere sektoren lokalt i tolv straffegjennomføringseiningar med ansvar for straffegjennomføring både i fengsel og i samfunnet og to einingar for å ta vare på fellestenester. Hovuddelen av ressursane blir flytta frå dagens regionadministrasjonar til dei lokale einingane. Kriminalomsorgsdirektoratet vil få redusert talet på årsverk etter omorganiseringa, opplyser departementet.

