Ruter og Vegvesenet ber folk i Oslo og Viken ha heimekontor

– Det hadde vore veldig fint om dei som kan ha heimekontor, tek det. Då blir det litt mindre kø, seier trafikkoperatør Anne Hårstad ved Vegtrafikksentralen til VG.

Søndag gjekk 3.800 bussjåførar i Oslo og Viken ut i streik. Alle by- og regionbussar er tekne ut i streik. Kollektivselskapet Ruter køyrer ingen bussar i Oslo og Akershus, og det er òg stans i busstrafikken hos kollektivselskapa Brakar og Østfold kollektivtrafikk i Buskerud og Østfold.

Streiken gjer òg at Ruter ber folk om å finne andre transportmåtar, eller la vere å reise i samband med streiken.

– Ruter gjer merksam på at det kan bli mange reisande med trikk, T-bane, tog og båt, noko som kan medføre at Ruter ikkje kan leggje til rette for at passasjerar kan halde anbefalt avstand. Ikkje reis med mindre du må, hald anbefalt avstand og bruk munnbind etter tilrådingane frå helsestyresmaktene, skriv kollektivselskapet i ei pressemelding.

Sidan streiken er lovleg, kan kollektivselskapa ikkje setje inn ekstra kapasitet på tog, T-banar, trikkar og båtar.

