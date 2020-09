Børsen reiser seg igjen etter det djupe fallet måndag

innenriks

Hydrogenselskapet Nel, som var dei desiderte største tapane på måndag med eit kursfall på over 16 prosent, låg tysdag formiddag øvst på vinnarlista. Etter ein snau times handel hadde aksjen lagt på seg 7,7 prosent. Selskapet er òg det desiderte mest omsette frå start.

Hovudindeksen svekte seg heile 3,6 prosent måndag, ei utvikling heilt på linje med det dei viktigaste indeksane i Europa opplevde.

Måndag kveld vart det òg rapportert om tungt børsfall i USA, og utviklinga ser tysdag morgon ut til også å ha ramma asiatiske børsar.

Ny koronafrykt

Fallet blir av enkelte tilskrive frykt for ei ny, kraftig spreiing av koronaviruset med innstramming av smitteverntiltaka og den nedkjølande effekten pandemien kan få for økonomien.

– Dette bidreg naturleg nok til frykt for at det vil ta lengre tid for økonomisk aktivitet å hente seg inn igjen, noko som forklarer den auka pessimismen blant investorane, skriv Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i morgonrapporten sin tysdag.

Ho poengterer at børsfalla òg må sjåast i samanheng med den kraftige oppgangen dei siste månadene, og at det dermed er naturleg med ein korreksjon.

Tungvektarane trekkjer opp

Fire av dei fem største selskapa på hovudindeksen hadde stigande aksjeursar tysdag formiddag: Telenor (+1,5), DNB (+1,1), Adevinta (+5) og Yara (+1,7). Equinor-kursen heldt seg stabilt.

Adevinta er elles nummer to på vinnarlista på formiddagen, etter Nel.

Nordsjøolje gjekk for rundt 41,5 dollar fatet på spotmarknaden tysdag formiddag, etter ein prisnedgang på rundt 0,5 prosent sidan førre sluttnotering natt til tysdag.

(©NPK)