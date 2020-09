Bertheussen vart grilla om skrivar og såg dottera vitne frå London

innenriks

Sjølv fekk tiltalte sjå den yngste dottera si forklare seg på videolink frå London der ho for tida er student.

Mora følgde nøye med medan 21-åringen forklarte seg greitt og tydeleg om brannen i søppeldunken og det første trusselbrevet i saka.

Ho heldt eit sjal opp føre ansiktet under den noko over kvarter lange forklaringa og var heile tida vendt mot skjermen der biletet av dottera vart vist.

Vitnet hadde ikkje så mykje note å tilføre bevisføringa, anna enn å stadfeste at tiltalte vart svært fortvila over brevet og at det var heilt stille i huset rett før brannen.

Skrivar

Aktoratet brukte mykje tid på å spørje tiltalte om ein skrivar dei meiner ho kjøpte på Sandvika Storsenter, der ho ofte handla.

Retten fekk sjå bilete av 55-åringen der ho legg ein samanklemt pappeske inn i bagasjerommet på bilen til familien. Over armen har ho ei skulderveske.

Der stikk det opp ein svart gjenstand påtalemakta trur er skrivaren som vart brukt til å lage trusselbrev med tidlegare same dag. Teorien deira er at Bertheussen køyrde til Smestad gjenbruksstasjon og kvitta seg med både pappeska skrivaren låg i og sjølve skrivaren.

Tiltalte sa ho ikkje huska at ho hadde hatt nokon printar i veska og at ho burde ha hugsa det om ho hadde hatt det.

Statsadvokat Marit Formo og kollegaen hennar Frederik Ranke ville begge vite kvifor ho hadde venta med å seie til retten onsdag at ho kanskje hadde ein slik skrivar.

– Eg har aldri vore avhøyrt om denne skrivaren før. De har heller ikkje spurt meg om han før. Eg var heila utbrent og utsliten og hadde ikkje tillit til dykk, svarte tiltalte.

IT-kompetanse

Bertheussen forklarte at ho har fullført to år på IT-akademi, eit om Office-programvare og eit om Cisco, som var det nettverket som seinare vart nytta i huset til familien.

Påtalemakta meiner ho stengde av opplastinga av opptak som vart gjort i den perioden ho er tiltalt for å ha laga dei to første trusselbreva og for å ha festet ein tøyremse med plastflasker med bensin på bilen.

Ifølgje tiltalen stammar begge brev frå same dato i slutten av januar i fjor. Breva var sett saman av tekstbitar frå eit intervju med ein av skodespelarane i teaterstykket «Ways of Seeing», og dei var begge påførte eit brennemerke.

Det eine brevet var til Bertheussen og sambuaren hennar Tor Mikkel Wara, som då var justisministeren i landet, det andre til Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

– Eg vil ha kontroll og oversikt over min eigen heim. Du må hugse at dette er ein privat heim, forklarte tiltalte.

Frimerke på trusselbrev

PST meiner frimerka på trusselbreva er lik merker som er beslaglagt i huset til familien. I bustaden fann politiet eit frimerkehefte med merke med motiv av Sandvigodden fyr og Sklinna fyr.

Dei fire merka som mangla i heftet, er av same type som dei som er limd på dei to trusselbreva sende til sambuarparet og til ekteparet Tybring-Gjedde.

– Kan det vere at dei stammar frå heftet, ville Formo vite.

– Nei. Eg har ikkje greie på frimerkemotiv, svarte tiltalte kontant.

Formo gjekk òg gjennom type papir, konvoluttar og sjablongar det er teke beslag i. Dei kriminaltekniske undersøkingane har vist at det er samanfall fleire stader mellom beslag i huset og trusselbreva.

