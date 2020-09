Hurtigruten kuttar ruter – kystkommune fryktar for medisintilførselen

innenriks

Hurtigruten seglar no berre to av skipa sine langs kysten på grunn av reiserestriksjonar og mangel på passasjerar.

34 hamnar mellom Bergen og Kirkenes vil berre få besøk kvar femte og sjette dag, skriv NRK. Mange kommunar mistar dermed den viktigaste transportmoglegheita si. I Berlevåg vil dei berre få medisintilførsel kvar femte eller sjette dag.

– Det seier seg sjølv at dette betyr ein auka risiko for dei som bruker medisinar hos oss. Også næringslivet blir ramma. Det blir frakta fisk frå fiskemottaka her med Hurtigruten, så dette er uheldig, seier ordførar Rolf Laupstad (Ap) i Berlevåg.

– Dette er ein katastrofe for kysten. Samferdselsdepartementet må setje seg inn i konsekvensane av denne avtalen, seier Bergevågs hamnesjef Bjørn Tore Sjåstad.

Samferdelsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier at han forstår at endringane i drifta medfører konsekvensar for lokalsamfunna langs kysten, og han seier at han lovar å følgje situasjonen tett.

– Samtidig er det slik at det ikkje er marknad for full drift, og då måtte vi ta eit vanskeleg val. Vi har mellom anna hatt dialog med NHO Transport og logistikk som meinte at denne ruta var føretrekt av omsyn til godstransporten, seier han i ein e-post til NRK.

