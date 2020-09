Konkurransetilsynet tillèt fusjon mellom Gresvig og Sport 1

innenriks

– Konkurransetilsynet har etter ei heilskapsvurdering komme til at ei samanslåing av Gresvig og Sport1 ikkje i betydeleg grad vil hindre effektiv konkurranse i sportsmarknaden, seier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet i ei pressemelding.

Tilsynet varsla 21. august at det kunne bli aktuelt å gripe inn mot føretakssamanslutninga, men orienterte Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS tysdag om at samanslutninga blir tillate.

Avgjerda kjem etter at tilsynet har fått tilsvaret til partane, så vel som å ha innhenta og motteke ytterlegare informasjon i saka.

– Konkurransetilsynet har på denne bakgrunnen gjort nye vurderingar og har komme til at det ikkje er grunnlag for å gripe inn mot føretakssamanslutninga. Desse vurderingane knyter seg mellom anna til vurderingane til tilsynet av alternativet til ein fusjon, seier prosjektleiar Jan Kristoffer Høiland.

(©NPK)