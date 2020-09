Kvinne dømt for å ha kalla muslimar «hijabhorer»

innenriks

Episoden skjedde utanfor Nordbyen kjøpesenter i Larvik i slutten av september i fjor.

Dei fornærma kvinnene forklarte i retten at den tiltalte kvinna spurde den eine av dei om ho hadde konvertert til islam. Då ho stadfesta dette, vart kvinna hissig, og ho skjelte ut begge to og sa at dei var hijabhorer og landsforrædarar fordi dei var muslimar. Ho tok òg tak i barnevogna til den eine kvinne og rista på ho, slik at den eitt år gamle sonen til kvinna vakna og byrja å gråte.

Kvinna vart dømd etter paragrafen 185 i straffelova om hatefulle ytringar.

Kvinna vart òg dømd for vald mot ein drosjesjåfør, etter at ho ikkje ville gjere opp for seg etter ein drosjetur frå Sandefjord til Stavern i november i fjor. I tillegg vart ho dømd for truslar mot drosjesjåføren og ein mann som hjelpte han.

(©NPK)