Mann (42) nektar straffskuld for drap på foreldra

Mannen har erkjent drapshandlingane på Kolltveit på Sotra utanfor Bergen 27. juni i fjor. Han vart arrestert på åstaden etter å ha forklart at han hadde drepe foreldra sine. Siri Helen Johannessen (66) og Per Arne Ormehaug (67) vart funne drepne med fleire knivstikk.

Tiltalte nekta straffskuld då rettssaka kom opp for Bergen tingrett tysdag formiddag, ifølgje Bergens Tidende.

Rettspsykiatrane har konkludert med at mannen var psykotisk på gjerningstidspunktet, noko som inneber at han ikkje har såkalla skuldevne og derfor ikkje kan stillast strafferettsleg til ansvar for dobbeltdrapet.

– Det vil bli lagt ned påstand om tvunge psykisk helsevern, seier statsadvokat Benedicte Hordnes, aktor i drapssaka, til BT.

Berre tre dagar før dobbeltdrapet fann stad hadde mannen, som har diagnosen paranoid schizofreni, vorte skriven ut etter å ha vore tvangsinnlagt på Sandviken sjukehus i Bergen.

