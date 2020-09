Shabana Rehman seier rapport er full av feil

innenriks

Kunnskapsdepartementet varsla måndag kveld at dei stansar støtta til stiftinga Født fri, der Shabana Rehman er dagleg leiar. Avgjerda er teken etter ei gransking av stiftinga gjennomført av Ernst and Young (EY) på oppdrag for Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi).

Rapporten konkluderer med at økonomistyringa i stiftinga har vore dårleg, opplyste departementet i ei pressemelding. Stiftinga blir skulda for å ha brukt statsstøtta dei fekk til andre føremål enn dei fekk støtte til.

Feilaktig

Rehman seier til VG at ho meiner rapporten er prega av feilaktige attgjevingar:

– Eg har lese heile rapporten no, EY prøver å verne seg med å seie at dei ikkje er ansvarleg for at det kjem fram feil informasjon til dei via menneske eller anna dokumentasjon, og at Født Fri ikkje har svart på nokre av skuldingane då vi fekk svarfrist. Dette er jo ikkje sant. Advokaten vår har beviseleg svart dei, skriv Shabana Rehman i ein sms til VG.

Ho nemner òg spesifikt eit seminar, som ifølgje rapporten òg inkluderte ei «dagspakke» på spa, noko ho meiner er ei unøyaktig attgjeving:

Ikkje spa

– Dette hadde ikkje noko med spa å gjere, vi leigde møterom, for å jobbe med manus til Stovnerrevyen, manuskripta er daterte og forklaringar leverte. Vinklinga på dette er medvite dreidd mot å få fagleg seriøst arbeid til å verke ekstravagant luksus. Resten av EYs rapport er konstruert på same vis, skriv Rehman.

Født fri har sidan 2017 arbeidd med å motverke negativ sosial kontroll og likestilling. Sidan då har stiftinga fått dryge 15 millionar kroner i tilskot over statsbudsjettet og frå Imdi.

