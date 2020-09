To nye tilsette stadfesta smitta ved Bamas salatfabrikk

innenriks

Det stadfestar smittevernoverlege Einar Sagberg og kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama overfor Drammens Tidende.

Einar Sagberg seier at fleire av nærkontaktane til dei smitta no blir testa.

Fire av dei fem som har testa positivt, er busette i Drammen, medan det siste smitta bur i Ås.

Smitten ved salatfabrikken vart kjend måndag, då det vart stadfesta at tre personar var smitta. Bama vedtok då å stengje ned produksjonen ved fabrikken til situasjonen er avklart.

Avdelinga i Bama er den største produksjonseininga til selskapet. Dei lagar kutta salatar og grønnsakblandingar.

Gulbrandsen sa måndag til TV 2 at dei reknar med at butikkane i løpet av kort tid vil gå tomme for produkta dei produserer.

– Vi produserer på ordre kvar einaste dag, så det vil gå raskt tomt for produkta i heile landet, sa ho.

