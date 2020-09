Venstre om Født fri-støtte: – Vi ønskte nye stemmer inn

innenriks

Måndag vart det kjende at stiftelsen Født fri mistar statsstøtta fordi Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) meiner dei tildelte midlane ikkje har vorte brukt i tråd med formålet.

– For Venstres del så er det arbeidd mot negativ sosial kontroll som har vore viktig, og det er sjølvsagt trist at det arbeidet, som framleis er like viktig, får ein slik ende, eller ei sak som dette midt i fanget. Heldigvis jobbar vi breitt med dette feltet, seier statssekretær for Venstre i Kunnskapsdepartementet Grunde K. Almeland til NTB.

– Historisk tildeling

Då Født fri fekk støtte, var framgangsmåten uortodoks. Dagleg leiar Shabana Rehman vart den gong kontakta direkte av Venstre med oppmoding om å starte eit prosjekt for kvinner og likestilling. Noverande kulturminister Abid Raja (V) har vore svært engasjert i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Han omtalte tildelinga som ein «parlamentarisk historisk hending» og uttalte at det aldri før hadde skjedd at «Stortinget løyvde pengar til noko som ikkje eksisterer». Stiftelsen vart etablert knappe to veker før midlane vart løyvde.

Venstre-leiar og dåverande kulturminister Trine Skei Grande uttalte den gongen at politikarar må tore å satse og gjere ting annleis.

– Slik som saka no har utvikla seg, tyder det at denne framgangsmåten ikkje var så klok?

– Det er ikkje uvanleg at ein forhandlar inn midlar til ulike formål i ei budsjettforhandling, og pengar blir gitt både til etablerte og mindre etablerte aktørar i forhandlingar. Det som er veldig viktig for meg å vere tydeleg på, er at når det blir gitt pengar, så skal dei brukast til det som er formålet. Når det ikkje skjer, så er det klart at det må få reaksjonar, seier Almeland.

– Det var Venstre som løfta fram akkurat denne organisasjonen. Har de ikkje då eit eige ansvar for å sikre at det er ein seriøs organisasjon?

– Det er sett opp system for å kvalitetssikre dette, det har Imdi ansvar for. Når det gjeld forhandlingane på Stortinget, så er dei fleste organisasjonane som står på denne posten, organisasjonar som det i ulike grad har vore politiske val å gi støtte til, men eit enkelt politisk parti kan jo ikkje gå inn å og ta ansvar for drifta av ein organisasjon. Det må nesten dagleg leiar og styret ta ansvaret for, seier Almeland.

Venstre-leiar Trine Skei Grande har ikkje svart på NTBs førespurnad i saka. Abid Raja skriv i ein sms at ansvaret ligg hos Kunnskapsdepartementet og Imdi, og at det er dei som må følgje opp prosessen og svare på spørsmål vidare.

Ønsket nye stemmer

– Kvifor laga ein ikkje heller ei open søknadsordning for organisasjonar som vil jobbe med tematikken, i staden for å gi pengane direkte til akkurat Født fri?

– Det eksisterer i dag ei rekkje tilskotsordningar der ein kan søkje prosjektfinansiering, òg til dette formålet. Men Venstre ønskte den gongen å løfte fram fleire alternative stemmer i debatten, fordi partiet såg eit behov for å trekkje debatten noko vidare. At noko blir gitt som tilskotsmidel som er søkbare, medan ein annan del blir gitt til det vi omtaler som nasjonale ressursmiljø, er nettopp fordi vi skal ha nokre sterke organisasjonar som over tid kan arbeide med spørsmål og ikkje skal vere avhengig av prosjektfinansiering, seier Almeland.

– Kvifor var det akkurat Shabana Rehman og miljøet rundt henne som fekk tilskot?

– For Venstre var det eit ønske om nye stemmer i dette veldig viktige arbeidet, og då var det fleire rundt Shabana Rehman og Amal Aden som har vore tydeleg stemmer i samfunnsdebatten, og som trass alt har bringa veldig mykje viktig og bra til samfunnsdebatten, seier Almeland.

Rehman: Rapporten er full av feil

Måndag vart det kjende at stiftelsen mistar statsstøtta fordi Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) meiner økonomistyringa har vore for dårleg og at dei tildelte midlane ikkje har vorte brukte i tråd med formålet. Ifølgje ein granskingsrapport av Ernst and Young kan pengar ha vorte brukte til private formål.

Imdi vurderer no om forholdet skal bli meldt til politiet.

Shabana Rehman seier til VG at rapporten om at stiftelsen hennar har brukt offentlege midlar til private formål, er full av feil.

NTB har kontakta Shabana Rehman og bede om ein kommentar om prosessen rundt skipinga av stiftelsen i november 2017, Venstres rolle og løyvingane i statsbudsjettet. Rehman har ikkje svart på førespurnadene.

(©NPK)