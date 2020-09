FHI-overslag: Koronapandemien aukar truleg nasjonalt

innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) skriv i den siste vekerapporten sin at R-talet no blir rekna til 1,26.

– Reproduksjonstalet viser at epidemien nasjonalt sannsynlegvis er aukande, heiter det i rapporten.

Det blir understreka at utrekningane er usikre, og at smittesituasjonen blir rekna som «relativt stabil».

– Smittespreiinga er framleis på eit relativt lågt nivå nasjonalt, sjølv om ho har auka dei siste vekene, skriv FHI.

Heilt sidan april har utrekningane av R-talet her til lands vore på under 1, men i byrjinga av juli opplyste FHI at det truleg låg tett opp mot 1.

I ei risikovurdering som instituttet la fram i mai, kom det fram at R-talet truleg var under 1 allereie då dei mest omfattande koronatiltaka vart sette i verk 12. mars. Etter overslaga hadde R-talet på det høgaste vore 3,1.

– Stor uvisse

Dei siste månadene har det vore relativt lite smitte og få personar innlagde på sjukehus. Då blir det vanskelegare å rekne ut smittetala nøyaktig.

− Det er viktig å hugse på at det er stor uvisse om estimata frå dei matematiske modellane, som blir berekna ut frå nokre få innleggingar. Sjølv om R no er rekna til 1,26, er det framleis vår vurdering at smittesituasjonen er relativt stabil. Men det er all grunn til å vere årvaken og følgje situasjonen tett, påpeikar avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Gjennom veke 38 vart det meldt om 711 personar som var smitta med koronavirus, mot 763 i veke 37 (27,5 per 100.000 innbyggjarar for vekene 37 og 38 samla).

Framleis mest smitte blant unge

Fem fylke hadde fleire smitta: Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo. Men i andre fylke vart det meldt om færre smitta, og 266 kommunar melde om ingen smitta i veke 38.

− Vi ser at det blir meldt om mest smitte blant dei unge. Det høgaste talet melde tilfelle i veke 38 i høve til befolkningstalet vart observert i aldersgruppene 20–39 år og 13–19 år, seier Vold.

Ifølgje FHI-modellane har det totalt vore 69.600–92.300 smitta i Noreg. Når det gjeld R-talet, gjeld dei siste utrekningane for perioden etter 1. september.

– Sjansen for at reproduksjonstalet er høgare enn 1, er 63 prosent. Modellen forventar mellom 0 og 160 nye innleggingar på sjukehus per dag dei neste vekene, skriv FHI i rapporten.