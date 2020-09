Fann spor etter skrivar som ikkje er funnen

innenriks

PST har gjennomført ei detaljert etterforsking av breva som i byrjinga av februar vart sende til både Tor Mikkel Wara og den tiltalte sambuaren hans og til ekteparet Tybring-Gjedde.

Etterforskinga har avdekt at det på ein av pc-ane i huset til Wara og Bertheussen var kopla til ein heilt konkret skrivar på same tid som det òg vart søkt opp og skrive ut ein artikkel om teaterstykket «Ways of Seeing», som stod på trykk i Morgenbladet 30. november 2018.

PST-etterforskar Martin Bøyum fortalde i Oslo tingrett onsdag at politiet fann spor av ein skrivar av typen HP Envy 5020, som første gong var kopla til Bertheussens pc 29. januar i fjor. Skrivaren har aldri vorte funnen i bustaden.

Første tilkoplinga skjedde klokka 10.20 på formiddagen. Litt over to timar seinare vart skrivaren så kopla frå og vart sidan aldri kopla til datamaskina igjen. Av overvakingsbileta frå eigedommen i Vækerøveien meiner spesialetterforskar Erik Sandøy at Bertheussen lasta inn emballasjen frå ein slik skrivar og truleg at ein òg kan sjå sjølve skrivaren stikke opp av ei veske.

– Emballasjen verkar identisk. Når det gjeld sjølve skrivaren, kan vi ikkje stadfeste eller sjå bort frå at han er identisk, sa Sandøy, som la til at det likevel er meir sannsynleg at det er ein HP-skrivar enn at det ikkje er det.

PST har prøvd å kartleggje kvar Bertheussen kjøpte skrivaren. I retten kom det fram at av alle slike HP-skrivarar som er selde i tida rundt 24. januar 2019, var det berre éin som vart kjøpt kontant.

Dette skjedde i ein Clas Ohlson-butikk på Sandvika Storsenter utanfor Oslo. Kort tid etter vart eit bankkort tilhøyrande Tor Mikkel Wara brukt i ein matbutikk på det same senteret.

