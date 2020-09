Fryktar smittefare under Venstre-landsmøtet

innenriks

Rundt 200 partimedlemmer skal samlast for å velje ein ny partileiar i Venstre. Men få dagar før møtet går leiar Ane Brevik i Bergen Venstre ut og meiner ein bør avlyse det fysiske møtet på grunn av smittesituasjonen i Noreg.

– Eg synest det er vanskeleg å forstå at ein skal ha eit fysisk landsmøte slik situasjonen er no, seier Ane Breivik til Bergens Tidende.

Ho meiner det er ugreitt å reise heile vegen til Ullensaker på eit arrangement med 200 personar, samtidig som Bergen har strenge koronarestriksjonar.

– No held smitten på å blusse opp i Oslo-området òg. Eg tenkjer at situasjonen akkurat no tilseier at landsmøtet bør avviklast digitalt, seier Breivik.

Generalsekretær Marit Meyer i Venstre seier landsmøtet vil bli gjennomført fysisk, og at dei har teke forholdsreglar for å hindre smitte.

– I planlegginga av møtet har vi vore i tett dialog med smittevernstyresmaktene, og vi har planlagt eit fysisk møte basert på dei råda og retningslinjer vi har fått, skriv Meyer i ei tekstmelding til Bergens Tidende.

