Høie: – Eg er bekymra for situasjonen i Oslo

– Eg er bekymra for situasjonen i Oslo, seier Høie til NTB.

Han viser til at både Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut råd om tiltak som kan innførast lokalt for å slå ned koronautbrot.

– Oslo har komme med lokale tiltak, og eg har forstått at dei varslar at det kan bli aktuelt med endå strengare tiltak. Viss dei kjem med fleire tiltak, så vil dei òg få full støtte frå oss på det, seier Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog deler bekymringa for Oslo.

– Men Oslo har eit godt grep om situasjonen og jobbar veldig aktivt med gode tiltak, seier Guldvog til NTB.

– Vi meiner at det kan vere grunn til å forsterke tiltakspakken endå meir, og det veit eg at Oslo kommune òg vurderer, seier han.

Lokale tiltak

Måndag innførte byrådet i Oslo fleire lokale tiltak for å slå ned smitten.

Private samlingar på meir enn ti personar er forbodne i to veker framover. Samtidig blir serveringsstadene tilrådde å registrere gjester, og byrådet tilrår bruk av munnbind i alle situasjonar der det er trengsel.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har tru på at tiltaka skal verke.

– Vi har jo lært litt av Bergen, som har vore i ein mykje meir alvorleg smittesituasjon enn Oslo dei siste vekene, seier Steen til NTB.

Inntil vidare har kommunen god kontroll, meiner han.

– Men kontroll har du berre til du ikkje har kontroll lenger.

Berre éin bydel under raudt nivå

Frå tysdag til onsdag auka talet på smitta i Oslo med 55 personar. Det er det nest høgaste talet Oslo har registrert på ein enkelt dag dei siste to vekene.

Bydel Vestre Aker er einaste bydelen der smitten ligg under 20 per 100.000, grensa for såkalla raudt nivå.

I store delar av hovudstaden er smitten no mykje høgare. St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner har alle over 100 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Framleis er det flest smittetilfelle i aldersgruppa 20–29 år. Denne gruppa har dobbelt så høge smittetal som den neste gruppa, som er folk i 30-åra.

Det er registrert 21 smittetilfelle i aldersgruppa over 70 år.

Annleis enn i vår

Viss tiltaka må strammast inn endå meir, er det store spørsmålet kvar folk møtest utan at dei klarer å halde éin meters avstand. Og då er det fort utestader, selskap, arrangement og kollektivtransport som kjem under lupa, forklarer Steen.

– Viss vi ser at tilrådingane og påboda ikkje blir overhaldne, så må vi sannsynlegvis stramme til ytterlegare. Viss vi ser at verkemidla ikkje treffer, så må vi finne nye verkemiddel, åtvarar han.

Han er likevel tydeleg på at situasjonen no ikkje går an å samanlikne med situasjonen i vår.

I dag testar ein langt fleire, påpeikar han.

– Vi har god kapasitet på testing i Oslo. Vi testar cirka 11.500 i veka, men vi har ein kapasitet på 35.000.

