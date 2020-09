Handlingsplan: Politiet skal registrere hatkriminalitet mot muslimar

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) presenterte onsdag handlingsplanen til regjeringa mot diskriminering og hat mot muslimar.

– Det er eit problem i samfunnet vårt at ulike minoritetar blir utsette for rasisme. Nokre minoritetar er spesielt utsette, mellom anna jødar og muslimar. Vi har allereie ein eigen innsats for å kjempe mot antisemittisme, og no legg vi òg fram ein eigen plan for å kjempe mot diskriminering av og hat mot muslimar, sa Solberg.

Mellom anna inneheld planen følgjande tiltak:

* Ei ny tilskotsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar.

* Greie ut ei rettleiarordning for innsikt om muslimsk identitet. Brubrygging og demokratisk medborgarskap er nøkkelord, og dessutan dialog med ungdom.

* Tilskot til sikring av trus- og livssynssamfunn.

* Hatkriminalitet blir registrert som hatmotiv i straffesaksregisteret til politiet.

* Meir kunnskap om diskriminering på dei ulike arenaene, til dømes i arbeidslivet.

* Støtte til minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august.

(©NPK)