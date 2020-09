Kaldt og vått, men så kan sommartemperaturane gjere comeback

innenriks

– Det blir spennande å sjå, seier vakthavande meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ho understrekar at prognosane er uvisse, men at slik det ser ut no, så kan det bli veldig fint over heile landet måndag.

– Allereie frå søndag kan ein få 20 grader i Sør-Noreg og Trøndelag, og så går det an å håpe at det strekk seg endå litt nordover. Skal ein tru temperaturprognosane, kan det sjå slik ut, seier meteorologen.

Mange farevarsel

Men først blir det skikkeleg haustvêr over store delar av landet. Austafjells vil det regne og blåse litt allereie onsdag kveld, og det er sendt ut gult farevarsel for vindkast frå torsdag formiddag i Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken.

– Det kan bli vindkast på opp mot 25 meter per sekund i kystnære område og 20 meter per sekund i indre strøk. Det er òg ein del nedbør i vente, seier Borander.

Det er mellom anna utskrive gult farevarsel i Innlandet fylke frå onsdag til torsdag kveld, der det blir venta opp mot 40 millimeter regn på 24 timar.

Sjølv om det ikkje er farevarsel ute, blir det òg ekstra vind og nedbør i Trøndelag og på Vestlandet. På kysten vil det blåse stiv kuling, sterk kuling på Vestlandet, og det blir ein del nedbør.

– Det blir ikkje så altfor gale i forhold til kva vestlendingane er vande til, men det kan komme i alle fall 30–40 millimeter på 24 timar, seier meteorologen.

I Trøndelag blir det òg litt vått med mellom 10 og 15 millimeter nedbør.

– Haustleg start på haustferien

I Agder, Oslo og Viken byrjar haustferien til skulen denne helga. Vêret i Sør-Noreg blir då litt kjøligare enn det har vore i det siste.

Det held fram med kuling på kysten på Vestlandet og Trøndelag. Det ser òg ut til at det vil blåse litt ekstra austafjells, der det blir kuling på kysten.

– Det blir heilt klart ein haustleg start på haustferien. September til no har vore både tørr og varm i Sør-Noreg, så det er kanskje på tide at ein ser ein litt annan sesong når ein nærmar seg oktober, seier ho.

Rolegare i nord

I Nord-Noreg går det mot litt rolegare vêr, men det vil framleis henge igjen litt vind torsdag.

Onsdag ettermiddag er det sendt ut gult farevarsel for vindkast på 27–35 meter per sekund for Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms. Og onsdag kveld er det sendt ut oransje farevarsel for Vesterålen.

– Men så skal det roe seg litt. Det kan nok framleis blåse kuling i Nordland frå nordaustleg retning torsdag, og også fredag. Men laurdag og søndag synest eg ser veldig roleg ut. Då er det heller ein frisk bris til liten kuling utsette stader. Mykje rolegare enn det har vore på ei stund, seier Borander.

Regnet ser òg ut til å minke, og det blir mykje opphaldsvêr laurdag og søndag.

– Det er verkeleg på tide etter mykje vind og nedbør, seier meteorologen.

(©NPK)