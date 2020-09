Nær halvparten av Noregs kyst skal ryddast dei neste tre åra

innenriks

Målet med prosjektet Rydd Noreg er at 40 prosent av den ytre kysten i Noreg og Svalbard, og dessutan prioriterte vassdrag, blir rydda minst éin gong for mikroplast innan utgangen av 2023.

Programmet er initiert og leidd av Handelens Miljøfond. Leiar Rasmus Hansson seier at mange tek til orde for at ryddinga må skje i utlandet, men at vi heller ikkje er skåna frå for forsøpling her i landet.

– Plastforsøplinga i Noreg må bort, og det hastar for norsk natur og dyreliv. Derfor går Handelens Miljøfond no strukturert til verks for å rydde Noreg, seier han i ei pressemelding.

Miljøfondet for handelen får 50 øre for kvar plastberepose som blir omsett. På prosjektet bruker fondet 100 millionar kroner.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) seier til NRK at prosjektet er ambisiøst. Han takkar alle dei frivillige som gjer ein innsats med å rydde strendene, men meiner at profesjonelle aktørar har andre moglegheiter til å frakte søppel ut frå dei utilgjengelege områda.

