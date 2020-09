Noreg og USA forhandlar om å gjenopplive forsvarssamarbeidsavtale

innenriks

– Det er ikkje sett nokon dato for når USA og Noreg skal vere ferdigforhandla. Det er for tidleg å seie litt meir om prosessen no, seier pressevakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet til NRK.

Avtalen det no blir forhandla om å modernisere, er våpenhjelpsavtalen «Mutual defence assistance agreement between Norway and USA». Den vart først inngått i 1950 og førte til at Noreg under den kalde krigen fekk 300 jagarfly og 8.000 militære køyretøy utan kostnader.

Fram til sluttoppgjeret i 1996 var verdien av den amerikanske våpenhjelpa til Noreg på 83 milliardar kroner.

Saka vart først omtalt på den amerikanske nettstaden Breaking Defence.

Ifølgje nettstaden skal forhandlingane kunne gi eit nytt regelverk for amerikanske styrkar i Noreg.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes sende måndag eit skriftleg spørsmål til Frank Bakke-Jensen (H) der han krev at forsvarsministeren orienterer Stortinget om den nye avtalen.

