Rapport: Annankvar nordmann bekymra for meir ekstremvêr framover

I undersøkinga som Opinion har gjennomført for Røde Kors, er 1.016 personar spurde om haldningane sine til klima og beredskap.

Over halvparten av dei spurde svarer at dei er bekymra for meir ekstremvêr. 18 prosent er usamde i dette, medan 25 prosent er nøytrale. Yngre under 30 år og eldre over 60 år er i størst grad bekymra for meir ekstremvêr. Kvinner er òg litt meir bekymra enn menn.

Vidare kjem det fram at kvar fjerde person meiner at Noreg ikkje har god nok beredskap for å møte fleire naturhendingar som følgje av klimaendringane, og at 44 prosent synest at politikarane i lita grad gjer nok for klimaet.

På den andre sida meiner 19 prosent at Noreg har god nok beredskap, og 17 prosent er fornøgde med innsatsen til politikarane for klimaet. På spørsmåla er det ein stor del som svarer verken eller.

