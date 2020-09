Regjeringa bruker 405 millionar kroner på å overvake regnskogane

innenriks

Rammekontrakten mellom Kongsberg Satellite Services (KSAT) og Noregs internasjonale klima- og skoginitiativ (Kos) har ein maksimumsverdi på 405 millionar kroner over ein fireårsperiode, ifølgje KSAT.

Firmaet skal levere historiske og månadlege oppdaterte mosaikkar av utvalde område over heile verda, som klima- og skoginitiativet skal bruke til overvaking og kontroll av global avskoging. Målet er å redusere avskoging.

– Vi revolusjonerer skogovervakinga i verda. Med nye høgoppløyselege satellittbilete får vi betre innsyn i kva som skjer i dei tropiske landa slik at vi kan forbetre arbeidet med å redusere øydelegginga av dei uvurderlege regnskogane i verda, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Satellittbileta gir ei oversikt over all tropisk skog i verda og skal oppdaterast kvar månad. Gjennom den norske regnskogsatsinga blir bileta tilgjengelege og gratis for alle.

