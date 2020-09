Solberg ventar sanksjonar mot Kviterussland

innenriks

– Det som er viktig med sanksjonar, er at dei fungerer, ikkje at dei er symbol for betre samvit for oss sjølv. Det betyr at sanksjonar må skje i eit relativt stort fellesskap viss dei skal verke, seier Solberg til NTB.

– Men eg trur nok vi vil sjå at EU kjem med ei sanksjonsliste om ikkje så altfor lenge, seier ho.

Kypros på bakbeina

Trass i at dei 27 EU-landa for lengst er samde om å innføre sanksjonar mot kviterussiske tenestemenn, greidde utanriksministrane i landa måndag ikkje å bli samde om kven som skal omfattast av tiltaka.

Årsaka skal vere at Kypros har sett seg på bakbeina med krav om sanksjonar mot Tyrkia for leiteboringa i Middelhavet før dei stemmer for ei sanksjonsliste mot Kviterussland.

Noreg har heile vegen støtta kravet om sanksjonar, og tidlegare denne månaden møtte Solberg ein av dei kviterussiske opposisjonsleiarane, Svetlana Tikhanovskaja, i Litauen. Etter møtet sa Solberg at demonstrasjonane i Kviterussland er uttrykk for eit folkeopprør mot ein diktator som har sete lenge ved makta.

Ingen alenegang

Men nokon alenegang når det gjeld sanksjonar, vil regjeringa ikkje gå i bresjen for. Det er førebels heller ikkje snakk om å løfte saka inn for FNs tryggingsråd.

– Vi har vore veldig oppteke av å gjere dette på riktig måte. Om den første responsen er å løfte dette inn i Tryggingsrådet, kan det blokkere for ein eventuell dialog, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ho viser samtidig til EU-toppmøtet som skulle vore halde i slutten av denne veka.

– Då blir det forventa ei semje i ei eller anna form, seier Eriksen Søreide, som peikar på at Noreg førebels ønskjer å bruke Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) som meklar.

Etter Solbergs utsegner vart det kjent at toppmøtet er utsett med ei veke, fordi EU-president Charles Michel har vore i kontakt med ein koronasmitta person.

Moskva-mekanisme

– Både det påtroppande svenske og det noverande albanske formannskapet har tilbode seg å reise til Minsk for å få i gang dialog mellom regimet og opposisjonen, seier ho.

Men frå Kviterussland er svaret førebels nei takk. Derfor har Noreg førebels stilt seg bak OSSEs såkalla Moskva-mekanisme, som banar veg for gransking av moglege menneskerettsbrot i Kviterussland.

– Vi held moglegheita open for å eskalere meir, seier Eriksen Søreide.

