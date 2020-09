To nye smittetilfelle blant pensjonistar som deltok på busstur

innenriks

Til saman var 40 personar med i bussen, og no er 33 stadfesta smitta, opplyser kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes til Dagbladet.

Den seks dagar lange turen starta tysdag førre veke. Reisefølgjet har vore innom seks overnattingsstader på turen gjennom Austlandet, Dovre og Vestlandet. Passasjerane kom frå Jæren og var i alderen 67 til 84 år.

– Sjåføren og den eine av dei to reiseleiarane har fått konstatert at dei ikkje er smitta. Vi ventar på resultata av dei siste fem testane – for fire turdeltakarar og den andre reiseleiaren, seier kommuneoverlegen til avisa.

Det er sett i gang smittesporing på overnattingsstadene i Vikersund, i Lillehammer og på Dombås. Ved Sunnfjord hotell i Førde er tilsette ved hotellet og medarbeidarar frå sjukehuset og ambulanse sett i karantene.

Tok hurtigbåten heim

Alle på bussen vart testa då dei kom tilbake til regionen måndag kveld, og fleire av dei tok hurtigbåten for å komme seg heim etterpå. Dagen etter vart det stadfesta fleire smittetilfelle.

Smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger stadfestar hendingsgangen overfor Stavanger Aftenblad.

– Passasjerane det gjeld, gjorde alt riktig. Dei visste at dei skulle vere i karantene, hadde munnbind og heldt seg saman i ei gruppe, med god avstand til andre passasjerar og mannskap, seier ho.

Det er ikkje nødvendig å setje resten av passasjerane på hurtigbåten i karantene, legg ho til. Heimreisa har likevel ført til enkelte reaksjonar lokalt.

– Eg vart irritert då eg høyrde at det vart sagt at alle som hadde vorte testa, vart køyrde til sin eigen heim utan bruk av drosje og offentleg transport. Det stemmer ikkje, seier ei kvinne som har kontakta Stavanger Aftenblad.

Båtturen tek om lag 40 minutt.

– Dei har stått i kø saman og har halde i dei same rekkverka i båten. At det ikkje er fare for at dette spreier seg ut av gruppa som var på tur, stemmer ikkje, meiner ho.

Overheldt smittevernreglar

Kommuneoverlegen i Sandnes seier til NRK at busselskapet som organiserte turen, halde seg til smittevernreglane.

Bussen hadde 55 plassar. I reisefølgjet sat par saman og einslege åleine. Torvik seier selskapet reagerte riktig då dei vart gjorde kjende med at det var smitte blant passasjerane, og at dei umiddelbart kontakta Stavanger kommune for testing.

– At dei heiv seg rundt og fekk testa alle i bussen, utan at nokon gjekk av, gjorde at dei mest sannsynleg forhindra eit mykje større utbrot, seier han.

Frykteleg leit

Busselskapet Ingvars Reiser i Randaberg seier dei er frykteleg lei seg for det som har skjedd.

– Vi har arrangert turar i heile sommar, noko som har gått veldig bra, men denne siste turen kjem vi til å hugse lenge, seier Ingvar Landa til Randaberg24.

Landa seier dei har vore veldig opptekne av å følgje smittevernreglane. Alle på bussen fekk tilbod om munnbind, og det vart brukt handsprit undervegs på turen.

Smitten vart oppdaga etter at ein person vart innlagd på sjukehus i Førde etter å ha fått eit anfall. Det var i utgangspunktet ikkje mistanke om koronasmitte, men det vart teke ein test likevel. Busselskapet tok straks kontakt med kommunen då dei vart gjorde kjende med at ein av passasjerane var smitta.

(©NPK)