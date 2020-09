Ytterlegare 55 stadfesta smitta av korona i Oslo

innenriks

Auken i smittetal er det nest høgaste Oslo har registrert på ein enkelt dag dei siste to vekene.

Bydel Vestre Aker er einaste bydel der smitten ligg under 20 per 100.000 personar. I store delar av hovudstaden er smitten no betydeleg høgare. St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner har alle over 100 smitta per 100.000.

Framleis er det flest smittetilfelle i aldersgruppa 20–29 år.

Oslo kommune innførte måndag strengare smitteverntiltak i eit forsøk på å demme opp for den auka spreiinga i byen.