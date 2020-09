2021-budsjettet: 120 millionar meir til fritidskort for barn

innenriks

Ute på kunstgraset hos Grorud IL på austkanten i Oslo silregnar det. Men inne i dei splitter nye klubblokala har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad med seg ei solskinsmelding: I statsbudsjettet for neste år er det sett av tre gonger så mykje pengar til fritidskortordninga som i år.

– I 2021 blir det 180 millionar kroner til fritidskortet. Målet er at alle barn og unge skal kunne delta på minst éin fritidsaktivitet, seier KrF-leiaren til NTB.

Han forhandla ordninga inn i regjeringsplattforma i fjor vinter.

– Vi veit at det framleis er altfor mange barn og unge som på grunn av økonomi og andre faktorar ikkje kan delta. Tanken er at fritidskortet skal vere så enkelt og ubyråkratisk at desse ungdommane enkelt skal kunne velje sin idrett, og så blir pengane overførte rett til klubben, seier Ropstad.

Arena for inkludering

Med utanforskap og integreringsutfordringar som bakteppe er fritidskortet eit konkret tiltak for at barn og unge mellom 6 og 18 år skal kunne delta på «faste, organiserte aktivitetar».

Jon Ole Reinhardsen er dagleg leiar for dei 800 medlemmene i Grorud Il. Han ser kvar einaste dag kor viktig idretten kan vere som inkluderingsarena.

– Eg trur ikkje det finst så mange betre plassar for integrering enn idretten. Dei som fell frå, er kanskje dei som mest treng å vere med, seier Reinhardsen til NTB.

– Men kvart einaste år slit vi med å få inn aktivitetsavgifter og medlemskontingentar. Vi må avskrive fleirfaldige tusen kvart år på grunn av at vi ikkje har hjarte til å seie nei til dei som seier dei ikkje kan betale.

– Flautt og audmjukande»

Idrettsleiaren meiner eit fritidskort for alle barn ville gjort økonomien i klubben mykje meir føreseieleg, slik at ein kan få dekt nødvendige utgifter til trenarar og utstyr. Mange av innbyggjarane i Oslo-bydelen har ikkje råd til å bruke 1.900 kroner i året på fotball for sonen eller dottera si, konstaterer han.

– Det vi ser, er at enkelte synest det er flautt og audmjukande å seie at dei ikkje har råd. I staden tek dei ut barnet, slik at dei ikkje våre vere med, seier Reinhardsen.

– Hadde dei sagt dette til oss, hadde det mest sannsynleg ordna seg. Eg håpar at fritidskortet vil bidra til at dei ikkje forsvinn frå idretten.

Viss Ropstad får det som han vil, blir fritidskortordninga til slutt ei nasjonal ordning. Eit tilskot på 1.000 kroner i halvåret kan dekkje heile utgifta for dei yngste barna i Grorud IL.

193 kommunar søkte

Utprøvinga av fritidskort starta i fjor i Arendal og Vadsø, og frå hausten 2020 har ti kommunar til vorte med i prøveprosjektet – blant dei Grorud IL.

I tillegg er Asker (området sone 03 Asker sentrum), Fauske, Halden, Haugesund, Kvam, Namsos, Skien (områda Kongerød (Klyve), Gulset, Gimsøy og Sentrum (Mæla), Stor-Elvdal og Tromsø (områda sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan) allereie med.

Regjeringa foreslår no at utprøvinga blir vidareført og utvida med 10–20 kommunar. Formålet er å finne ut korleis ei fritidskortordning kan innrettast på ein treffsikker og effektiv måte. Bufdir jobbar med ei nasjonal teknisk løysing for ordninga.

I den førre runden søkte 193 kommunar om midlar, noko som vitnar om stor interesse for prøveprosjektet.

Den første meir heilskaplege vurderinga av prosjektet kjem rundt nyttår.

Fakta om fritidskort

* Målet med ordninga er å gjere det mogleg for alle barn å delta på fritidsaktivitetar, uavhengig av økonomien til foreldra.

* Regjeringa har i år sett av 60 millionar kroner til forsøk med fritidskortordningar. Neste år blir løyvinga foreslått auka med 120 millionar til totalt 180 millionar kroner.

* I 2019 starta utprøvinga med fritidskortordningar i Arendal og Vadsø, og frå hausten 2020 har ti kommunar til vorte med i prøveprosjektet. Regjeringa foreslår no at utprøvinga blir vidareført og utvida med 10–20 kommunar.

* Eit tilskot på omkring 1.000 kroner per halvår skal gå til å dekkje utgifter til faste, organiserte fritidsaktivitetar for barn i alderen 6 til fylte 18 år.

* Fritidskort for barn og unge var eit viktig KrF-gjennomslag i regjeringsforhandlingane vinteren 2019.

(Kjelde: Barne- og familiedepartementet, NTB)

(©NPK)