Krekar-saka: Terrordømd nordmann kan få sone i Noreg

innenriks

Oslo tingrett har bestemt at mannen kan overleverast til italienske styresmakter, men det er sett som vilkår at han kan sone straffa i Noreg når dommen mot han i Italia er rettskraftig, skriv VG.

Ein italiensk domstol dømde i sommar nordmannen, som bur i Viken fylke, til ni års fengsel for deltaking i ein terrororganisasjon i den same saka som mulla Krekar er stilt for retten for i Italia.

– Han kjenner på stor lette over at ei eventuell soning skal skje i Noreg. Dette av omsyn til at han har ektefelle og barn i Noreg, seier forsvararen hans, Nils Christian Nordhus.

I byrjinga av august vart mannen arrestert av Politiets tryggingsteneste (PST) etter at han vart etterlyst av italienske styresmakter, som ville straffeforfølgje mannen.

Han nektar for både dommen og grunnlaget for utleveringa. Det er likevel venta at han blir utlevert til Italia for ein svært kort periode.

Dommen mot han i Italia vil venteleg vere rettskraftig allereie 8. oktober. Så vil han returnere til Noreg.

(©NPK)