Mange valdtektssaker blir liggjande i over ein månad før dei blir etterforska

I den nye undersøkinga frå Riksadvokaten, som NRK omtaler, blir det konkludert med at ting har vorte betre, men at mange valdtektssaker likevel blir liggjande.

I ei oversikt frå statsadvokatane over talet på saker som har liggjetid på fire veker eller meir, kjem det fram at dette gjeld 33 av 60 saker i Vestfold, Telemark og Buskerud. I Aust politidistrikt gjaldt det 40 av 82 saker, i Oslo gjaldt det 41 av 84 saker, i Trøndelag 27 av 57 saker, i Hordaland og Sogn og Fjordane 26 av 60 saker, medan det i Troms og Finnmark berre gjaldt 1 av 14 saker.

Hovudårsaka til at sakene blir liggjande er som oftast at politiet får inn andre saker som hastar meir, opplyser konstituert førstestatsadvokat Nina Prebe i Oslo til NRK.

Rapporten frå Riksadvokaten viser òg at mange av sakene blir liggjande fordi politiet får inn meldingane lenge etter at valdtekta skal ha skjedd, og at sakene ikkje lenger blir sett på som tidskritiske.

